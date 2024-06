Flamengo inicia maratona desfalcado pela Copa América em busca de afirmação no Brasileirão

Copiar Link

13/06/2024

Às vésperas do início da Copa América, o Flamengo inicia uma maratona de jogos desfalcados diante do Grêmio. No duelo pela 8ª rodada do Brasileirão, Tite não contará com sete peças de seu elenco.

Enquanto Arrascaeta, De La Cruz, Viña, Varela e Pulgar estão servindo suas seleções, Ayrton Lucas e Allan se recuperam de lesões musculares. Com isso, o treinador se vê obrigado a fazer improvisações em busca da melhor equipe.

Nesse momento, o Flamengo busca se afirmar como um candidato a título do Brasileirão e tem os nove próximos jogos como chaves para se manter no topo da classificação. Após perder a liderança para o Botafogo de forma provisória, o Rubro-Negro luta para recuperar a 1ª colocação.

Diante do Grêmio, Tite também encontrará uma equipe desfigurada por conta das ausências de Soteldo e Villasanti (Copa América), além da lesão de Diego Costa. É uma grande oportunidade para iniciar uma difícil sequência diante de um time que também não conta com seus nomes importantes.

E apesar das ausências e de um banco de reservas recheados de jovens, o Flamengo conta com medalhões que podem mudar uma partida. Gabigol, Bruno Henrique e Luiz Araújo serão opções para o sistema ofensivo, o que pode ser importante na sequência de nove jogos.

Além disso, o Rubro-Negro conta com um retrospecto muito positivo contra o Grêmio para dar início ao período da Copa América com o pé direito. Dos últimos 16 confrontos, o Mais Querido venceu 11 partidas, tendo eliminado o Imortal em duas edições da Copa do Brasil e uma da Libertadores, e somente duas derrotas.