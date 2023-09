Por fim, o treinador também teve algumas oportunidades na equipe profissional do Flamengo: quatro, no total. Nos momentos de transição entre um técnico e outro, o profissional esteve à beira do campo em dois jogos na Taça Guanabara, um duelo com o Maringá, pela Copa do Brasil, e no triunfo sobre o Coritiba, no Maracanã, pelo Brasileiro.