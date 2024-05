Flamengo ganha reforço de peso para ‘decisão’ na Copa do Brasil

Pulgar esta recuperado de uma lesão no tornozelo (Foto: Paula Reis/Flamengo)







Escrito por Lance! • Publicada em 19/05/2024 - 15:59 • Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo terá o retorno do volante Erick Pulgar para a partida de volta contra o Amozanas, pela terceira rodada da Copa do Brasil. Sem atuar desde a derrota para o Botafogo, o chileno está totalmente recuperado da lesão no tornozelo esquerdo e estará à disposição da comissão técnica.

Titular absoluto desde a chegada de Tite, Pulgar saiu lesionado no dia 28 de abril, na primeira etapa do clássico diante do Glorioso.

O volante treinou normalmente com o restante do elenco durante o final de semana e a expectativa é que ele viaje com o grupo para Manaus, onde o Rubro-Negro busca a classificação às oitavas de final da Copa do Brasil.

Ao todo, Pulgar participou de 17 jogos pelo Flamengo na temporada, sendo apenas um deles como reserva. Com a presença do chileno em campo, a equipe de Tite possui 12 vitórias, quatro empates e apenas uma derrota em 2024.

