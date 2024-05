Flamengo: Gabigol rechaça movimento para vazar foto com camisa do Corinthians

Gabigol irritou diretoria do Flamengo após foto vazada com camisa do Corinthians (Alexandre Durao/ZIMEL PRESS)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 17/05/2024 - 10:07 • Rio de Janeiro (RJ)

No dia da folga do Flamengo, Gabigol fez um churrasco em sua casa que contou com a presença de funcionários do clube. No entanto, o atleta teve uma foto com a camisa do Corinthians vazada.

➡ A boa do Lance! Betting: vamos dobrar seu primeiro depósito, até R$200! Basta abrir sua conta e tá na mão!

Nos bastidores, o atacante afirma que não fez nenhum movimento para que a imagem fosse divulgada nas redes sociais, segundo a informação da "ESPN". Em meio as polêmicas sobre renovação de contrato e o interesse do Timão, o atleta busca descobrir o autor da foto que o prejudicou.

Pessoas presentes no evento disseram que a imagem pode ter sido vazada por um integrante de um grupo de pagode que tocou na casa de Gabigol. Outra possibilidade é de que tenha sido um prestador de serviço contratado.

A diretoria do Flamengo estuda a aplicação de uma punição ao jogador, que tem treino marcado no Ninho do Urubu na tarde desta sexta-feira (17). O atacante irritou Rodolfo Landim e Marcos Braz e pode estar vendo seu ciclo no Rubro-Negro chegando ao fim.