Anunciado oficialmente em julho, Agustín Rossi é o único reforço do Flamengo nesta janela que ainda não estreou sob o comando de Jorge Sampaoli. No entanto, o goleiro tem se destacado nos treinos e pode ser utilizado no confronto com o Athletico-PR. O compromisso está marcado para quarta-feira (12), em Cariacica, no Espírito Santo, às 21h30 (de Brasília), pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.