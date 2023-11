Tite aceitou iniciar os trabalhos ainda em 2023 exatamente já pensando no projeto do próximo ano. O objetivo era fazer com que o técnico estivesse adaptado ao atual elenco e tivesse tempo o suficiente para analisar as carências, identificar as falhas e, em conjunto com o departamento de futebol, planejar as necessidades da próxima temporada. E assim está sendo feito.