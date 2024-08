Flamengo faz proposta por Alex Sandro, ex-Juventus

Alex Sandro em ação pela Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2022 (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)







Publicada em 24/08/2024

O Flamengo oficializou proposta pelo lateral-esquerdo Alex Sandro, que deixou a Juventus - clube que defendia desde 2015 - e está livre no mercado. O Rubro-Negro ofereceu contrato até dezembro de 2026 ao jogador. A informação foi publicada primeiramente pelo Canal do Medeiros.

O movimento do clube carioca por um jogador da função se intensificou após a confirmação da lesão de Matías Viña, que rompeu ligamento do joelho e não atua mais em 2024. Assim, o nome de Alex Sandro apareceu como o favorito da comissão técnica e da diretoria, e a boa relação do atleta com o técnico Tite, com quem trabalhou na Seleção Brasileira, é vista como "bônus" na negociação.

Vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz confirmou o interesse do clube no lateral-esquerdo. Após o sorteio dos confrontos das quartas da Copa do Brasil, na última terça-feira (20), o dirigente comentou o assunto publicamente.

– É um jogador que o Flamengo queria entender como estão as condições dele, se teria interesse de voltar ao Brasil. É um jogador que fez carreira durante muito tempo lá fora. A gente não tem nada próximo, mas o Flamengo está no mercado. Flamengo vai contratar jogador que possa solucionar nossos problemas.

O lateral de 33 anos atuou pela Juventus por nove temporadas. Alex Sandro esteve na Copa do Mundo de 2022 e foi campeão da Copa América em 2019. Na Itália, conquistou 11 títulos.

Alex Sandro e Tite, atual técnico do Flamengo, durante treino da Seleção Brasileira (Foto: Nelson Almeida / AFP)