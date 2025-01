A depender do desejo da nova diretoria, o Flamengo começará a ter um perfil de time diferente a partir de 2025. Contratações milionárias até podem surgir, mas acontecerão em menor intensidade e com atletas com potencial de venda futura. Ao mesmo tempo, a intenção é aumentar a atenção nas categorias de base para formar atletas com o “DNA” rubro-negro.

Quando se lançou candidato à presidência do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, deixou claro o desejo de repensar o papel das categorias de base do clube. No médio prazo, o desejo do agora presidente é conseguir manter jogadores por mais tempo, como forma de reforçar o plantel principal.

— No caso do Flamengo, pela condição econômica e financeira, poderíamos suportar mais tempo esses atletas aqui. Não precisaria que esses garotos fossem embora com 17, 18 anos de idade. Nós temos que preparar mais atletas para o time principal, porque custa a mesma coisa você preparar um jogador que não vai vingar como profissional ou virar Messi — declarou Bap na ocasião, em entrevista ao Lance!.

José Boto diz que vai ‘mergulhar’ na base do Flamengo

A contratação de José Boto para ser diretor técnico do clube também faz parte desse projeto. Mais do que profissionalizar o futebol do Flamengo e prospectar jogadores mundo afora, o português irá acompanhar de perto o trabalho de formação de jogadores no Ninho do Urubu.

— A base vai ser a minha área e vai ser algo em que eu vou mergulhar, porque tem sido assim desde o início da minha carreira, em todos os clubes onde passei — garantiu José Boto esta semana, em sua primeira entrevista coletiva como executivo do futebol rubro-negro.

— Temos que criar esse DNA [de Flamengo], temos que criar jogadores talentosos, mas ao mesmo tempo responsáveis — sustentou.

Ainda assim, o torcedor pode esperar por contratações. Mas, por ora, elas serão pontuais, uma vez que José Boto ainda está se ambientando no clube — e a própria diretoria do Flamengo ainda está fazendo levantamento da situação financeira do clube.

— Já conversei com o presidente (Bap) em relação às verbas que temos para gastar. Não vou aqui divulgar, porque é óbvio, uma parte da profissionalização também é não discutirmos publicamente os assuntos internos, mas [o valor] é suficiente para os reforços que queremos.