Flamengo quer ganhar tudo em 2025, mas elege uma prioridade

O Flamengo irá disputar pelo menos seis competições este ano — se conquistar a Libertadores, serão sete, por causa da Copa Intercontinental. E, como manda a cartilha dos clubes brasileiros, o discurso entre os dirigentes é de buscar todos os títulos. Mas um deles será prioridade: o Campeonato Brasileiro.

O último título rubro-negro do Brasileirão foi conquistado em 2020. No ano seguinte, o Flamengo foi vice na competição que consagrou o Atlético-MG. Desde então, apesar de fazer boas campanhas, o clube carioca não beliscou o título mais nenhuma vez.

Em todos os casos, como aconteceu em 2024, o Brasileirão acabou ficando em segundo plano por causa do envolvimento do Flamengo nas copas. No ano passado, o time conquistou a Copa do Brasil. Mas voltar a erguer o troféu da mais importante competição nacional será o foco em 2025.

— Dos locais de onde eu venho, o campeonato (nacional) é a coisa mais importante. É mais importante que a copa, talvez a Champions League seja no mesmo nível. Agora, nós no Flamengo temos que pensar que entramos em tudo para ganhar — disse o diretor técnico rubro-negro, o português José Boto.

O dirigente repetiu o discurso de que o Flamengo disputará todas as competições do ano pensando em título, mas admitiu que, se por ventura o clube precisar priorizar alguma delas, será o Brasileirão.

— Talvez eu tenha que aprender essa parte também da cultura aqui, nós temos que ter um elenco e uma mentalidade de que vamos para ganhar tudo. Mas, se por um motivo qualquer tivermos que priorizar algo, vai ser sempre o Campeonato Brasileiro — assegurou José Boto.

Veja todas as competições do Flamengo em 2025

Supercopa Rei (2 de fevereiro)

Campeonato Carioca (a partir de 11 de janeiro)

Brasileirão (março a dezembro)

Libertadores* (a partir de abril)

Copa do Brasil (a partir de 30 de abril)

Mundial de Clubes 2025 (junho e julho)



*Caso vença a Libertadores, o clube ainda disputará a Copa Intercontinental, em dezembro