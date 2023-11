Logo mais, às 19h30 (de Brasília), Flamengo e Atlético-MG vão se enfrentar em jogo válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em cofronto direto pelo topo da tabela, o Rubro-Negro precisa da vitória para continuar sonhando com o título, e como forma de incentivo, espalhou cartazes de apoio pelas rampas do Maracanã.