Botafogo x Flamengo: venda de ingressos para torcida rubro-negra começa nesta segunda (13)
Equipes se enfrentam pelo Brasileirão na próxima quarta-feira
Botafogo e Flamengo se enfrentam na próxima quarta-feira (15), às 19h30 (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro. Para o confronto no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), a venda de ingressos para os torcedores rubro-negros começam nesta segunda-feira.
Dia das Crianças: Arrascaeta, Saúl e Samuel Lino fazem surpresa para time sub-10 do Rubro-Negro
O ingresso para a torcida rubro-negra, que ficará localizada no Setor Sul do estádio, na Rua Arquias Cordeiro, custa R$ 120.
A abertuda das vendas para os flamenguistas será às 10h para os torcedores do plano Nação Maraca 1 / Nação sem fronteiras. Posteriormente, às 12h, será a vez dos torcedores do programa Nação Maraca 1. Assim, a comercialização vai escalonando para outros torcedores. O público geral terá acesso aos ingressos na terça-feira, às 10h.
Para comprar as entradas, basta acessar o site ingressos.flamengo.com.br.
Confira o escalonamento
- 13/10 às 10h: Nação Maraca 1 (1 estrela) / Nação Sem Fronteiras
- 13/10 às 12h: Nação Maraca 1
- 13/10 às 14h: Nação Maraca 2 (2 estrelas)
- 13/10 às 16h: Nação Maraca 2 (1 estrela)
- 13/10 às 18h: Nação Maraca 2 / Nação Maraca 3 (1 estrela)
- 13/10 às 20h: Nação Maraca 3
- 14/10 às 10h: Público Geral Online
- 14/10 às 12h: Encerramento das Vendas Online
Confrontos em 2025
No primeiro turno do Brasileirão, os rivais empataram em 0 a 0 no Maracanã. Já no início do ano, duas vitórias para o Rubro-Negro: 3 a 1 na decisão da Supercopa do Brasil e 1 a 0 no Campeonato Carioca.
Próximos jogos do Flamengo
- 15/10 - Botafogo x Flamengo - Brasileirão
- 19/10 - Flamengo x Palmeiras - Brasileirão
- 22/10 - Flamengo x Racing - Libertadores
- 25/10 - Fortaleza x Flamengo - Brasileirão
- 29/10 - Racing x Flamengo - Libertadores
