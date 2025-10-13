Botafogo x Flamengo: venda de ingressos para torcida rubro-negra começa nesta segunda (13)

Botafogo e Flamengo se enfrentam na próxima quarta-feira (15), às 19h30 (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro. Para o confronto no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), a venda de ingressos para os torcedores rubro-negros começam nesta segunda-feira.

Dia das Crianças: Arrascaeta, Saúl e Samuel Lino fazem surpresa para time sub-10 do Rubro-Negro

O ingresso para a torcida rubro-negra, que ficará localizada no Setor Sul do estádio, na Rua Arquias Cordeiro, custa R$ 120.

A abertuda das vendas para os flamenguistas será às 10h para os torcedores do plano Nação Maraca 1 / Nação sem fronteiras. Posteriormente, às 12h, será a vez dos torcedores do programa Nação Maraca 1. Assim, a comercialização vai escalonando para outros torcedores. O público geral terá acesso aos ingressos na terça-feira, às 10h.

Para comprar as entradas, basta acessar o site ingressos.flamengo.com.br.

Confira o escalonamento

13/10 às 10h: Nação Maraca 1 (1 estrela) / Nação Sem Fronteiras

13/10 às 12h: Nação Maraca 1

13/10 às 14h: Nação Maraca 2 (2 estrelas)

13/10 às 16h: Nação Maraca 2 (1 estrela)

13/10 às 18h: Nação Maraca 2 / Nação Maraca 3 (1 estrela)

13/10 às 20h: Nação Maraca 3

14/10 às 10h: Público Geral Online

14/10 às 12h: Encerramento das Vendas Online

Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Confrontos em 2025

No primeiro turno do Brasileirão, os rivais empataram em 0 a 0 no Maracanã. Já no início do ano, duas vitórias para o Rubro-Negro: 3 a 1 na decisão da Supercopa do Brasil e 1 a 0 no Campeonato Carioca.

Bruno Henrique comemorando gol do Flamengo contra o Botafogo na Supercopa do Brasil (Foto: Fernando Torres/AGIF)

Próximos jogos do Flamengo

15/10 - Botafogo x Flamengo - Brasileirão

- Brasileirão 19/10 - Flamengo x Palmeiras - Brasileirão

x Palmeiras - Brasileirão 22/10 - Flamengo x Racing - Libertadores

x Racing - Libertadores 25/10 - Fortaleza x Flamengo - Brasileirão

- Brasileirão 29/10 - Racing x Flamengo - Libertadores

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real