Flamengo é escalado para partida contra o Madureira

O Flamengo está definido para a partida contra o Madureira. As equipes se enfrentam na noite desta quinta-feira (16), às 18h30 (de Brasília), pela segunda rodada do Campeonato Carioca. No Estádio Amigão, em Campina Grande (PB), o técnico Cléber dos Santos escalou a equipe rubro-negra sem mudanças.

continua após a publicidade

Assim, o Flamengo entra em campo com: Dyogo Alves; Daniel Sales, Pablo, Cleiton, Zé Welington; Fabiano, Rayan Lucas, Lorran; Thiaguinho, Guilherme, Carlinhos.

O Flamengo foi derrotado pelo Boavista por 2 a 1 na primeira rodada, enquanto o Madureira venceu o Volta Redonda por 2 a 0. Na véspera da partida entre as equipes, Daniel Neri, técnico do Tricolor Suburbano, analisou o duelo.

continua após a publicidade

Lorran durante a partida do Flamengo contra o Boavista (Foto: Paula Reis/Flamengo)

O elenco principal do Flamengo e o técnico Filipe Luís continuam em pré-temporada nos Estados Unidos. Portanto, Cléber dos Santos, comandante provisório, dirigirá a equipe pelos primeiros quatro jogos do Carioca. Após a partida desta quinta, o time da Gávea enfrenta Nova Iguaçu e Bangu nos dias 19 e 22 de janeiro, respectivamente.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

A expectativa é que o Rubro-Negro entre com força máxima para o jogo contra o Volta Redonda no dia 25 deste mês, em Brasília.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real