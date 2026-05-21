Flamengo contrata destaque da Copinha desejado pelo City

O Flamengo anunciou nesta quarta-feira (20) a contratação do meia Cristian Araújo, de 16 anos, destaque das categorias de base do Mirassol. O jogador assinou contrato até 2028, com opção de prorrogação por mais um ano e multa rescisória de 50 milhões de euros (cerca de R$ 293 milhões na cotação atual) para clubes do exterior.

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Cristian ganhou projeção nacional após atuar pelo Mirassol na última edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Mesmo com 15 anos, o meia vestiu a camisa 10 da equipe paulista durante a competição.

Antes de acertar com o Flamengo, o jogador era monitorado por clubes brasileiros e europeus. Entre os interessados estavam o Grupo City, conglomerado responsável por equipes como Manchester City, Bahia e Girona-ESP além de Corinthians, Atlético Mineiro e Hoffenheim-ALE.

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O meia também recebeu destaque internacional recentemente após ser citado pelo jornal espanhol "Diario AS" como uma das promessas do futebol brasileiro.

A contratação faz parte da política adotada pelo Flamengo para ampliar os investimentos nas categorias de base. Desde a chegada do diretor português Alfredo Almeida, o clube intensificou a busca por jovens talentos do futebol brasileiro e sul-americano.

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Nos últimos meses, o Flamengo também acertou as contratações do volante Pedro Henrique, ex-Paysandu, do meia Juan Sayago, ex-River Plate, além dos atacantes Josmar, ex-Avaí, e Diego Reyes, que estava no Club América-MEX.

Antes de defender o Mirassol, Cristian Araújo passou pelas categorias de base do Palmeiras. O planejamento do Flamengo é dar sequência ao desenvolvimento do jogador nas divisões de base antes da transição para o elenco profissional.

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Flamengo anuncia conratação do jovem Cristian Araújo para as categorias de base (Foto: Divulgação / Flamengo)

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