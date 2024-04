Flamengo: Defesa de Gabigol entra com pedido de efeito suspensivo para atacante voltar a jogar

Gabigol aguarda procedimentos de defesa para voltar a jogar pelo Flamengo em 2024 (Foto: Marcelo Cortes / CRF)







Escrito por Lance! • Publicada em 02/04/2024 - 21:30 • Rio de Janeiro (RJ)

A defesa de Gabigol entrou com um pedido de efeito suspensivo da punição aplicada pelo Tribunal de Justiça Antidopagem junto a Corte Arbitral do Esporte (CAS), segundo a "ESPN". Com isso, o atacante do Flamengo pode voltar a jogar antes do período estipulado pela sanção.

Não existe uma data para a avaliação do caso do camisa 10, mas a expectativa do clube é de que o jogador possa voltar a ser relacionado por Tite ainda em abril. Nesse momento, o atleta não pode nem treinar com seus companheiros no Ninho do Urubu.

O Flamengo entende que essa é a única chance do atacante voltar a jogar pelo clube ainda em 2024, enquanto o contrato do jogador se encerra em dezembro. Isso porque o julgamento do recurso em si não deve acontecer até o fim do ano.

O Rubro-Negro chegou a inscrever Gabigol para a fase de grupos da Libertadores 2024, que se encerra em maio. O atleta não foi relacionado para a estreia do time diante do Millonarios, na Colômbia.

Na semana passada, o atacante foi punido por cinco votos contra quatro por conta de uma tentativa de fraude em exame antidoping. Com isso, o atleta recebeu uma sanção em que terá que ficar sem jogar futebol profissionalmente até abril de 2025 caso o ato da defesa não surja efeito.