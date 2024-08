Flamengo dá passo importante para construção do novo estádio

Rodolfo Landim, presidente do Flamengo. Foto: Thiago Ribeiro/AGIF







Escrito por Lance! • Publicada em 14/08/2024 - 14:07 • Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo avançou pela segurança financeira do clube sobre a compra do Terreno do Gasômetro. Na última terça-feira (13), o Conselho Deliberativo aprovou um seguro-fiança para resguardar a instituição em um possível aumento no preço cobrado pelo local. Exigido no edital do leilão, a garantia foi celebrada junto ao Banco XP. Se necessário, o aumento de R$ 41,4 milhões será coberto.

O Fla terá um custo anual de 1.5% sobre o valor total, o que indica a parcela de R$ 620 mil ao ano, enquanto houver imbróglio na Justiça pela aquisição.

O Terreno do Gasômetro foi comprado pelo Flamengo no início do mês de agosto, pelo valor de R$ 138,2 milhões. Administradora do fundo privado que era dono do terreno, a Caixa Econômica Federal entrou na Justiça com um pedido de anulação do leilão vencido pelo Rubro-Negro.

Do outro lado, a Prefeitura do Rio de Janeiro moveu uma ação em prol da troca de posse e emissão do terreno para o Flamengo. A Justiça determinou que, antes da mudança, aconteça uma perícia para determinar a justa indenização.

Conforme “Mundo Rubro-Negro” e “ge” apuraram, a opção foi aprovada por 138 votos a dois, além de três abstenções.

FlaBet: outro passo importante para o Flamengo

Além do resguardo financeiro, o Conselho do Flamengo também aprovou a criação da “Flabet”, a casa de apostas do clube. A operação será tocada pela PixBet, que ocupa a parte mais nobre de publicidade no uniforme rubro-negro.

O projeto da Flabet não será um patrocínio, mas sim um licenciamento. Com isso, o faturamento previsto pelo clube será de no mínimo R$ 82,5 milhões, com entradas parceladas no decorrer dos próximos anos, até 2027. Confira a distribuição:

2024: R$ 10 milhões

2025: R$ 22,5 milhões

2026: R$ 25 milhões

2027: R$ 25 milhões