Flamengo conta com retorno chave para encarar o Vasco; veja provável escalação

Escrito por Lance! • Publicada em 02/06/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo encara o Vasco pela 7ª rodada do Brasileirão, neste domingo (2), às 16h (horário de Brasília), no Maracanã. O técnico Tite contará com o retorno do zagueiro Fabrício Bruno visando a liderança da competição.

Nos últimos dias, o defensor recebeu uma proposta para vestir a camisa do West Ham, da Inglaterra. Por conta das negociações, o camisa 15 ficou no banco de reservas do Rubro-Negro no duelo contra o Millonarios, pela Libertadores. No entanto, o jogador recusou a oferta, optou por permanecer no Rio de Janeiro e volta ao time para o clássico do Campeonato Brasileiro.

A provável escalação do Flamengo tem: Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Ortiz e Viña; Allan, De La Cruz, Arrascaeta e Gerson; Cebolinha e Pedro.

Outra novidade é a presença do uruguaio Matías Viña na lateral-esquerda. O estrangeiro deve ocupar uma vaga no time titular, uma vez que Ayrton Lucas sofreu uma lesão muscular e é desfalque pelos próximos dias.

O Rubro-Negro vem de quatro vitórias consecutivas sobre Corinthians (2x0), Bolívar (4x0), Amazonas (1x0) e Millonarios (3x0). Agora, a equipe de Tite busca mais um triunfo para ultrapassar Bahia e Athletico-PR e voltar a 1ª colocação.