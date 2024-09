Flamengo chega a dia final da janela com gasto de R$ 130 milhões e pacotão de reforços

Flamengo acertou chegada de Alex Sandro, além de Michael, Alcaraz e Plata (Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 02/09/2024 - 13:43 • Rio de Janeiro (RJ)

Na janela de transferências do meio do ano, o Flamengo se reforçou com quatro nomes visando o segundo semestre de 2024. Tite ganha novas opções em meio a um elenco que está lidando com diversas lesões no plantel.

Na luta pela Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil, o Rubro-Negro foi à Europa e Oriente Médio para brigar pelos três títulos. Atualmente, o clube encerrou sua participação no mercado e espera por uma resposta no campo.

Quem chegou e quanto o Flamengo gastou?

Michael - O atacante foi contratado do Al Hilal sem custos, uma vez que o camisa 30 rescindiu seu vínculo com a equipe saudita antes de retornar ao Rubro-Negro.

Carlos Alcaraz - O meia veio do Southampton em uma negociação que custou R$ 110,6 milhões aos cofres do clube, além do empréstimo de Victor Hugo. O argentino se tornou o atleta mais caro da história do Flamengo.

Alex Sandro - Ex-jogador da Seleção Brasileira e Juventus, o lateral esquerdo estava sem clube desde o fim de seu vínculo com o clube italiano. O atleta treinava no Portimonense, mas chegou a custo zero.

Gonzalo Plata - O ponta equatoriano foi contratado junto ao Al-Sadd após um pagamento de R$ 24 milhões. No entanto, a operação pela compra de 100% dos direitos econômicos do jogador será fechada em R$ 51,9 milhões.

Quem saiu?

Além de Victor Hugo, que foi emprestado ao Goztepe na negociação envolvendo a chegada de Carlos Alcaraz, o Flamengo negociou a saída do volante Igor Jesus. O atleta foi vendido por R$ 12,5 milhões ao Estrela Amadora, de Portugal.

O clube não aceitou uma proposta do Rennes pelo zagueiro Fabrício Bruno nas últimas semanas e esteve próximo de vender Wesley para a Atalanta, da Itália. No entanto, o clube de Bérgamo desistiu da negociação alegando uma demora do Rubro-Negro na entrega de documentação.

Quais reforços já estrearam?

No Flamengo, Michael atuou durante os 90 minutos contra o RB Bragantino e marcou um dos gols da vitória do clube carioca. No duelo seguinte, o camisa 30 entrou na reta final do duelo com o Bahia, pela Copa do Brasil, mas sofreu uma lesão muscular e ficará afastado por cerca de dois meses.

Carlos Alcaraz fez sua estreia na derrota para o Corinthians, mas foi expulso por ter sido um dos protagonistas de uma confusão generalizada nos minutos finais. O meia não enfrenta o Vasco, no dia 15 de setembro.

Regularizado no BID, Alex Sandro iniciou os treinamentos com o elenco, mas ainda não foi relacionado para nenhum jogo. Gonzalo Plata foi inscrito oficialmente nesta segunda-feira (2) e pode fazer sua estreia após a Data Fifa.