Flamengo busca ‘enterrar’ trauma da Libertadores de 2017 e exorcizar ‘fantasma’

Escrito por Lance! • Publicada em 26/09/2024 - 06:30 • Rio de Janeiro (RJ)

Técnico do Peñarol, Diego Aguirre é uma espécie de "fantasma" na vida do Flamengo na Libertadores. Em 2017, o treinador era comandante do San Lorenzo que eliminou o Rubro-Negro na última rodada da fase de grupos do torneio.

Naquele ano, o comandante uruguaio foi um dos responsáveis por uma traumática eliminação precoce com uma derrota da equipe comandada por Zé Ricardo por 2 a 1, na Argentina. Na ocasião, o Ciclón marcou o gol da vitória aos 47 minutos da segunda etapa com Belluschi.

Em mais uma oportunidade, Diego Aguirre está próximo de se tornar um carrasco na vida do Flamengo, principalmente após a vitória do Peñarol no jogo de ida das quartas de final da Libertadores. Os uruguaios precisam de apenas um empate para avançar às semifinais da competição.

O treinador possui um histórico muito equilibrado contra o Flamengo com quatro vitórias, um empate e quatro derrotas. No entanto, o retrospecto recente é bem favorável ao uruguaio, tendo tido esses quatro triunfos nos últimos seis encontros.

O Rubro-Negro luta contra todos esses fatores, além de um retrospecto muito negativo em Libertadores contra o Peñarol, em busca da Glória Eterna. Tite precisará tirar uma carta das mangas para superar Aguirre e aliviar sua pressão no clube.

Por outro lado, Aguirre busca chegar em sua segunda final de Libertadores da história, como fez com o Peñarol em 2011, e se credenciar como um dos principais nomes da América do Sul. Ainda assim, o uruguaio tem um grande desafio pela frente diante de um dos melhores elencos e mais ricos do continente.

Diego Aguirre comandada San Lorenzo que eliminou Flamengo na Libertadores 2017 (AFP)