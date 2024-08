Flamengo busca contratação de lateral-direito do Racing, da Argentina, diz jornal

Gastón Martirena entra na mira do Flamengo para suprir necessidade na lateral direita (Divulgação/Racing)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 21/08/2024 - 15:36 • Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo fez uma proposta de US$ 5 milhões (R$ 27,3 milhões) ao Racing pela contratação do lateral-direito Gastón Martirena. A informação é do veículo "TyC Sports", da Argentina.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

O Rubro-Negro possui um acordo com o atleta uruguaio por um contrato de cinco temporadas. No entanto, Victor Blanco, presidente do clube de Avellaneda, pretende negociar os termos da oferta e receber uma quantia maior à vista e um valor menor a ser parcelado.

O Flamengo pretende comprar 90% dos direitos econômicos de Martirena, enquanto o Racing possui 70%, uma vez que o Liverpool-URU segue com outros 30%. Por conta disso, os clubes argentinos e uruguaios também precisam conversar sobre os valores.

O jovem de 24 anos chegou a Avellaneda em 2023 por US$ 2,5 milhões (R$ 13,6 milhões, na cotação atual) após boas performances no Uruguai. Em 34 partidas, o atleta anotou três gols e contribuiu com cinco assistências.