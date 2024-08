Flamengo avalia contratação de Rayssa Leal e outro medalhista olímpico, afirma jornalista

Rayssa Leal é medalhista olímpica para o Brasil em Paris. (Foto: Kirill Kudryavtsev / AFP)







Publicada em 04/08/2024

O Flamengo está avaliando a contratação de dois expoentes do esporte brasileiro: Rayssa Leal, do skate, e Ítalo Ferreira, do surfe. De acordo com o jornalista Gilmar Ferreira, do Jornal Extra, o Rubro-Negro estuda contar com atletas olímpicos do mais alto nível para expandir a marca de forma mundial.

Os Jogos de Paris já tem mostrado a força do clube em esportes olímpicos: são 12 atletas cedidos à delegação brasileira. O sucesso do time, que conta com nomes como Rebeca Andrade e Rafaela Silva, tem alimentado as ideias do marketing do clube, que enxerga a euforia dos torcedores rubro-negros.

A ideia geral é associar o Flamengo, enquanto marca, ao sucesso em múltiplas modalidades. Nesse sentido, parte do plano seria contar com Rayssa Leal, medalhista no skate, e Ítalo Ferreira, ouro em Tóquio 2020.

O exemplo de Rebeca Andrade tem sido o mais representativo para o clube carioca. Apontada como a maior ginasta da história do país e grande sucessora de Simone Biles na modalidade, a brasileira de 25 anos gera ganhos indiretos ao Flamengo. Clube e atleta, inclusive, devem sacramentar uma renovação contratual no futuro.

Dona de redes sociais influentes e associada à cerca de 20 marcas de publicidade, Rebeca Andrade é vista como um grande expoente para a internacionalização da marca Flamengo. Após o sucesso em Paris 2024, é altamente provável que a imagem da ginasta seja ainda mais notável no cenário esportivo mundial.

A ideia é que os potenciais de Rayssa e Ítalo sejam explorados pelo clube, tanto de forma mercadológica, como esportiva.