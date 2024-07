Flamengo aumenta pedida e faz exigência para vender Wesley a clube inglês

Wesley pode deixar o Flamengo nas próximas semanas (Foto: Alexandre LOUREIRO / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/07/2024 - 17:36 • Rio de Janeiro (RJ)

Flamengo e Bournemouth seguem conversando em busca de um acordo para a transferência do lateral Wesley. Segundo o blog do Diogo Dantas, o Rubro-Negro pede 15 milhões de euros (R$ 87,5 milhões) para negociar a saída do jogador.

Recentemente, o clube carioca recusou uma oferta na casa dos 12 milhões de euros (R$ 70 milhões) pelo jovem. O Mais Querido tem 70% dos direitos econômicos do atleta, o que faria com que recebesse R$ 61 milhões com a exigência atual.

Ao mesmo tempo que conversa com o Bournemouth, o Flamengo trata uma renovação de contrato com o entorno de Wesley. O lateral tem contrato com o Rubro-Negro até dezembro de 2025, e o clube vê sérios riscos de perdê-lo por um valor menos em 2025 caso o negócio com os ingleses não saia do papel.

Além disso, o jovem é o único reserva imediato para Varela, que é constantemente convocado pelo Uruguai. No início da temporada, o Mais Querido negociou Matheuzinho com o Corinthians e conta com apenas dois nomes para a posição.