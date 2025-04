Flamengo atualiza condição física de Gonzalo Plata

O Flamengo divulgou na tarde desta quarta-feira (23) boletim médico sobre Gonzalo Plata, que desfalcou a equipe no empate em 0 a 0 com a LDU, pela Libertadores, em Quito, com dores no joelho direito. O jogador foi submetido a exames de imagem, que constataram leve edema ósseo na região. Confira abaixo o comunicado.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

— Conforme antecipado, o atacante Gonzalo Plata foi submetido a exames de imagem na tarde desta quarta-feira (23). A ressonância magnética não constatou lesão grave, apenas um leve edema ósseo no joelho direito. O jogador equatoriano seguirá em tratamento com o Departamento Médico do Flamengo e será reavaliado diariamente, sendo liberado assim que estiver livre de dores — informou o Rubro-Negro.

Assim, o equatoriano vira dúvida para a partida contra o Corinthians, no próximo domingo (27), pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Após o empate com a LDU, o técnico Filipe Luís admitiu que Plata seria titular da equipe e lamentou a ausência do atacante.

continua após a publicidade

— Sim, ele seria titular. Falei para ele depois do jogo contra o Vasco. É um jogador muito importante e especial para mim. Tem as qualidades e características que eu gosto. Sabe atacar espaço, associar com os companheiros. Infelizmente sentiu uma dorzinha diferente no joelho, que vamos ter que esperar os exames para ver o que aconteceu. Como treinador, fico triste de não utilizá-lo. Mas ele sentiu ainda mais, queria jogar na casa dele, no país dele. Sei que ele ficou muito chateado porque não conseguiu jogar. Mas ele sabe que é muito importante para mim e para a equipe — declarou o técnico do Flamengo.

➡️ Gerson destaca dificuldade do Flamengo no empate em Quito: ‘Altitude complica’