Arrascaeta e Luiz Araújo se lesionaram no dia 26 de setembro, no jogo contra o Internacional, e ambos têm a mesma contusão: no bíceps femoral da coxa esquerda. A recuperação, segundo especialistas, gira em torno de quatro a seis semanas. No entanto, os jogadores estão fazendo tratamento intensivo para acelerar o processo e estar disponível, ao menos, no segundo duelo da final da Copa do Brasil.