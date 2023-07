Eleito o melhor jogador do Flamengo na rodada passada - considerando os jogos do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, David Luiz participou do quadro 'Resenha do Craque', da FlaTV. Durante a entrevista, o zagueiro destrinchou a compreensão do elenco às ideias de Sampaoli e, consequentemente, a evolução da equipe.