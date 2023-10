O Flamengo anunciou nesta quinta-feira (26), a abertura da venda de ingressos para o confronto contra o Palmeiras, válida pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, no estádio do Maracanã, na zona norte o Rio de Janeiro. O jogo está marcado para o dia 8 de novembro, em uma quarta-feira, às 21:30h (de Brasília).