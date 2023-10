O desempenho do Fla na casa do Tricolor Gaúcho escancarou problemas que o clube precisa resolver se quiser ter um 2024 vitorioso como nos últimos anos. O estilo de jogo do Rubro-Negro em 2023 não tem favorecido os centroavantes, que estão sempre muito isolados do resto do time. Quando Arrascaeta e Everton Ribeiro não jogam ou tem atuações abaixo, tanto Pedro, quanto Gabigol desaparecem em campo.