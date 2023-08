Com a queda precoce nas oitavas de final da Copa Libertadores da América, restam duas competições no calendário rubro-negro: o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. No torneio eliminatório, o Flamengo está na semifinal, e irá enfrentar o Grêmio para decidir a vaga rumo à final. O Fla venceu o primeiro jogo por 2 a 0 e tem vantagem no placar.