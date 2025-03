Comentarista pede titularidade de Welsey na Seleção e corneta Fábio: ‘Não pode’

O Flamengo abriu o placar no jogo de ida da final do Cariocão, contra o Fluminense, com gol do lateral-direito Wesley, no Maracanã. O jovem arriscou chute de fora da área e balançou as redes de Fábio que, segundo Caio Ribeiro, falhou no lance. O comentarista da Globo também rasgou elogios ao jogador do Rubro-Negro.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- Sem dúvidas o Wesley merece a convocação para a Seleção, inclusive, ser escalado como titular. É um foguete, está jogando muita bola desde o ano passado. O esquema de Filipe Luís favorece esse apoio pela direita, com o Plata centralizado, o Luiz Araújo pela esquerda, e abre esse corredor para o Wesley atacar - disse Caio.

- E o Fábio falhou, um jogador dessa qualidade não pode tomar um gol assim na decisão - completou o comentarista da Globo.

O segundo jogo da final do Campeonato Carioca ocorre no próximo domingo (16), às 16h, também no Maracanã. Após a decisão, os clubes voltam a campo no fim de março, na primeira rodada do Campeonato Brasileiro.