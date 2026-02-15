Barboza desabafa após derrota do Botafogo para o Flamengo: 'Não é normal'

Autor do único gol do Botafogo na partida, o zagueiro Alexander Barboza desabafou após a derrota por 2 a 1 para o Flamengo nas quartas de final do Campeonato Carioca, no Nilton Santos, neste domingo (15). Em entrevista à "TV Globo" na saída de campo, o argentino se recusou a normalizar a fase ruim do Alvinegro, que perdeu o quinto jogo consecutivo.

— Estou muito mais do que chateado, estou muito triste, porque acho que o que foi apresentado hoje no campo não reflete o resultado. No primeiro tempo, eles tiveram mais a bola, mas não chegaram tantas vezes. No segundo, o Botafogo dominou o jogo, empatamos e conseguimos ter o controle por momentos. No final, eles começaram a jogar um pouco mais, com as mudanças, e chegaram ao gol, lamentavelmente. Era uma competição que a gente estava com muita vontade de ganhar. Como falei, mais que chateado, triste. São cinco jogos sem ganhar, isso não pode acontecer. Estamos num clube muito grande para perder cinco jogos seguidos. Precisamos que cada um, todos os jogadores, mas também desde o dono do clube (John Textor) até o roupeiro, comece a dar um pouco mais para sair deste momento ruim. São cinco jogos sem ganhar, não é possível — refletiu.

Barboza também comentou o peso dos desfalques da partida. O Botafogo não contava com Allan (suspenso) e Chris Ramos, Kaio Pantaleão, Marçal, Ponte e Santi Rodríguez (lesionados). Além disso, o meia Danilo sentiu problema na coxa e foi substituído durante o clássico.

— Temos muitos jogadores machucados, muitos titulares e experientes que poderiam ajudar neste momento. Hoje só tinham meninos no banco, que estão preparados para jogar, mas a gente sabe que não é normal. Hoje entrou o Novaes, segundo jogo como profissional. O anterior foi com o Vasco, com um jogador a menos, no segundo tempo. Não é normal. É um momento muito ruim, estou muito triste. Acho que a gente não merece passar por isso. Estamos colocando a cara, jogando jogo a jogo. Eu não gosto de perder, todo mundo sabe, mas já são cinco jogos. Eu não tenho mais o que falar — acrescentou o zagueiro argentino.

Barboza gesticula durante jogo entre Botafogo e Flamengo (Foto: Affonso Andrade / Agência F8 / Gazeta Press)

Últimos cinco jogos do Botafogo

A sequência de cinco derrotas do Alvinegro citada por Barboza envolveu partidas do Campeonato Carioca e do Brasileirão. Confira abaixo:

Botafogo 0 x 1 Fluminense - Carioca

Grêmio 5 x 3 Botafogo - Brasileirão

Vasco 2 x 0 Botafogo - Carioca

Fluminense 1 x 0 Botafogo - Brasileirão

Botafogo 1 x 2 Flamengo - Carioca

Agora, a equipe de Martín Anselmi precisa virar a chave, porque joga pela pré-eliminatória da Libertadores já na quarta-feira (18). Na altitude boliviana, o Glorioso encara o Nacional Potosí pelo jogo de ida. A volta, no Nilton Santos, acontece no dia 25.