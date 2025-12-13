No aniversário do título de 1981, Flamengo tenta escrever outro capítulo mundial

Dia 13 de dezembro. Uma data que guarda a página mais importante da história do Flamengo: o título do Mundial de Clubes em 1981. É justamente nessa data que o Rubro-Negro, comandado pelo ídolo Filipe Luís, entra em campo para escrever um novo capítulo em sua epopeia: a classificação para a decisão do Intercontinental de 2025.

Quarenta e quatro anos depois do título em cima do Liverpool em Tóquio, no Japão, o Flamengo encara o Pyramids neste sábado (13), às 14h (de Brasília), em Doha, no Catar. Se bater o time egípcio, a equipe brasileira estará classificada para a grande decisão do Mundial, que já conta com o PSG.

A temporada de 2025 já está marcada na história do clube carioca. Com títulos da Libertadores e do Brasileirão, além das conquistas da Supercopa do Brasil e do Campeonato Carioca, o Flamengo busca o mundo de novo, como diz uma das canções entoadas pelos flamenguistas no Maracanã, para colocar mais uma estrela no peito e fechar o ano com chave de ouro.

Arrascaeta é a grande esperança rubro-negra para buscar a vaga para a final

O Flamengo se classificou para a semifinal após bater o Cruz Azul, do México, por 2 a 1, com dois gols de Arrascaeta. Se o Rubro-Negro faz um ano fantástico, se deve muito ao momento do camisa 10 da Gávea. Desde sua chegada ao clube em 2019, o uruguaio faz a sua temporada mais artilheira, mais decisiva.

Comemoração de Arrascaeta em Cruz Azul x Flamengo (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

A fase do Arrasca vem preocupando os rivais. Na entrevista na véspera do jogo deste sábado, o técnico croata Krunoslav Jurcic, do Pyramids, prometeu que terá uma atenção especial com a marcação em Arrascaeta.

- Sobre o Flamengo, muito respeito, grande clube. Para mim, a grande surpresa é o número 10, uruguaio (Arrascaeta). Um cara que pode mudar o jogo com um passe, um jogador que muda partidas. O jogador é muito importante. Essas pessoas que mudam o ritmo do jogo, nós temos que jogar de maneira compacta. Vamos tentar marcar o Arrascaeta da melhor maneira possível - analisou.

🏆 Relembre como foi o título do Mundial de Clubes do Flamengo

O Flamengo, campeão da Libertadores em 1981, atropelou o Liverpool por 3 a 0, colocando os ingleses na roda. O triunfo rubro-negro contou com dois gols de Nunes e um de Adílio. O primeiro tento de Nunes saiu aos 13 minutos do primeiro tempo, com um lançamento açucarado de Zico. Aos 34', o Galinho de Quintino, em cobrança de falta, chutou forte. O goleiro deu rebote e Adílio, na sobra, estufou a rede. Ainda na primeira etapa, o camisa 9 marcou o terceiro e confirmou o título histórico.

Jogadores do Flamengo com a taça do Mundial de 1981 (Foto: Arquivo Flamengo)

Ficha Técnica do título mundial do Flamengo

Flamengo 3x0 Liverpool

Mundial Interclubes

Data: 13 de Dezembro de 1981

Local: Estádio Nacional, em Tóquio (JAP)

Árbitro: Rúbio Vazques - México

Público: 62.000 pessoas

Gols: Nunes, 13'/1ºT; Adílio 34'/1ºT e Nunes 41'/1ºT.



FLAMENGO: Raul, Leandro, Marinho, Mozer e Júnior; Andrade Adílio e Zico; Tita, Nunes e Lico. Técnico: Paulo César Carpegiani.



LIVERPOOL: Grobbelaar; Neal, R. Kennedy, Lawnson e Thompson; Hansen, Dalglish e Lee; Johnstone, Souness e McDermott (Johnson 6'/2ºT). Técnico: Bob Paisley.

