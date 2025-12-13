No aniversário do título de 1981, Flamengo tenta escrever outro capítulo mundial
Rubro-Negro entra em campo pela semifinal do Intercontinental
- Matéria
- Mais Notícias
Dia 13 de dezembro. Uma data que guarda a página mais importante da história do Flamengo: o título do Mundial de Clubes em 1981. É justamente nessa data que o Rubro-Negro, comandado pelo ídolo Filipe Luís, entra em campo para escrever um novo capítulo em sua epopeia: a classificação para a decisão do Intercontinental de 2025.
Flamengo x Pyramids: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo do Mundial
Onde Assistir
Fora do Brasil? Flamengo bate martelo sobre planejamento para a pré-temporada de 2026
Flamengo
Filipe Luís rebate afirmação do técnico Luis Enrique: ‘O Flamengo também não quer enfrentar o PSG’
Flamengo
Quarenta e quatro anos depois do título em cima do Liverpool em Tóquio, no Japão, o Flamengo encara o Pyramids neste sábado (13), às 14h (de Brasília), em Doha, no Catar. Se bater o time egípcio, a equipe brasileira estará classificada para a grande decisão do Mundial, que já conta com o PSG.
A temporada de 2025 já está marcada na história do clube carioca. Com títulos da Libertadores e do Brasileirão, além das conquistas da Supercopa do Brasil e do Campeonato Carioca, o Flamengo busca o mundo de novo, como diz uma das canções entoadas pelos flamenguistas no Maracanã, para colocar mais uma estrela no peito e fechar o ano com chave de ouro.
Arrascaeta é a grande esperança rubro-negra para buscar a vaga para a final
O Flamengo se classificou para a semifinal após bater o Cruz Azul, do México, por 2 a 1, com dois gols de Arrascaeta. Se o Rubro-Negro faz um ano fantástico, se deve muito ao momento do camisa 10 da Gávea. Desde sua chegada ao clube em 2019, o uruguaio faz a sua temporada mais artilheira, mais decisiva.
A fase do Arrasca vem preocupando os rivais. Na entrevista na véspera do jogo deste sábado, o técnico croata Krunoslav Jurcic, do Pyramids, prometeu que terá uma atenção especial com a marcação em Arrascaeta.
- Sobre o Flamengo, muito respeito, grande clube. Para mim, a grande surpresa é o número 10, uruguaio (Arrascaeta). Um cara que pode mudar o jogo com um passe, um jogador que muda partidas. O jogador é muito importante. Essas pessoas que mudam o ritmo do jogo, nós temos que jogar de maneira compacta. Vamos tentar marcar o Arrascaeta da melhor maneira possível - analisou.
➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo
🏆 Relembre como foi o título do Mundial de Clubes do Flamengo
O Flamengo, campeão da Libertadores em 1981, atropelou o Liverpool por 3 a 0, colocando os ingleses na roda. O triunfo rubro-negro contou com dois gols de Nunes e um de Adílio. O primeiro tento de Nunes saiu aos 13 minutos do primeiro tempo, com um lançamento açucarado de Zico. Aos 34', o Galinho de Quintino, em cobrança de falta, chutou forte. O goleiro deu rebote e Adílio, na sobra, estufou a rede. Ainda na primeira etapa, o camisa 9 marcou o terceiro e confirmou o título histórico.
Ficha Técnica do título mundial do Flamengo
Flamengo 3x0 Liverpool
Mundial Interclubes
Data: 13 de Dezembro de 1981
Local: Estádio Nacional, em Tóquio (JAP)
Árbitro: Rúbio Vazques - México
Público: 62.000 pessoas
Gols: Nunes, 13'/1ºT; Adílio 34'/1ºT e Nunes 41'/1ºT.
FLAMENGO: Raul, Leandro, Marinho, Mozer e Júnior; Andrade Adílio e Zico; Tita, Nunes e Lico. Técnico: Paulo César Carpegiani.
LIVERPOOL: Grobbelaar; Neal, R. Kennedy, Lawnson e Thompson; Hansen, Dalglish e Lee; Johnstone, Souness e McDermott (Johnson 6'/2ºT). Técnico: Bob Paisley.
Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias