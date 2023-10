- É um grande líder, de caráter e que tem um lado humano muito desenvolvido. Já deu para ver a preocupação dele com todas as pessoas, com o lado humano de todos em todo o primeiro contato. Com todo o staff aqui do CT. Fez questão de cumprimentar todos e se reunir com todas as áreas. Tenho certeza que o Flamengo vai voltar a conquistar títulos com o grande treinador que ele é, com o grande caráter que ele tem. E uma pessoa com o lado humano tão desenvolvido e tão preocupado com o lado humano de todos que ele vai liderar. A gente está muito confiante.