Desde os primeiros contatos da diretoria do Flamengo com Tite, os torcedores rubro-negros vivem uma expectativa: a retomada da luta por títulos. Mas será que ainda em 2023 o time consegue desbancar o favoritismo do Botafogo para conquistar a taça do Brasileirão? Com base no aproveitamento do treinador pela Seleção Brasileira, o Lance! fez um levantamento sobre essa possibilidade.