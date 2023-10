Através das redes sociais, Fernanda Bachi, nora de Tite, fez questão de demonstrar sua felicidade com o novo capítulo da história do treinador e de seu marido, Matheus Bachi, que é auxiliar técnico. Ela compartilhou fotos de Leonardo, filho do casal, vestindo a camisa do Flamengo, e definiu o momento como 'de muita alegria'.