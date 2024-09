Escudo do Flamengo: como surgiu e história do símbolo

O Flamengo possui dois escudos em seu estatuto Foto: Thiago Ribeiro/AGIF







Escrito por Lance! • Publicada em 08/09/2024 - 10:00 • Rio de Janeiro

O Flamengo é dono de um dos escudos mais imponentes do futebol nacional, e conhecido até internacionalmente, muito por conta dos feitos do icônico time da década de 80 do Rubro-negro, que tinha Zico e Maestro Júnior em seu elenco. Quer saber tudo sobre a história do escudo do Flamengo? O Lance! mostra para você.

A história e as origens do escudo do Flamengo

O primeiro escudo do Rubro-negro foi desenhado no fim do século XIX, designado em um primeiro momento para o esporte do remo, atividade que motivou a criação do clube. Quando o futebol entrou para o quadro esportivo da instituição, um segundo escudo foi criado e ambos são reconhecidos pelo clube.

As cores escolhidas para representar o clube de início seriam o amarelo e o azul, muito por conta à reverência para a Baía de Guanabara (azul) e às riquezas presentes no Brasil (amarelo), mas nunca houve um escudo com essas cores e estampou os uniformes durante pouquíssimo tempo, muito por conta do alto preço dos tecidos com essas cores que eram importados da Inglaterra, além de também desbotarem fácil com o sol e o sal da água. Assim, as cores escolhidas para o clube de regata seria o vermelho e preto.

A criação do escudo da equipe de futebol do Flamengo

O futebol entrou no quadro esportivo do clube apenas em 1911, mas não foi bem recebido pela equipe de remo, que não permitia o uso do mesmo uniforme e escudo para os atletas do novo esporte. Portanto, por necessidade, um novo escudo teve que ser criado. A primeira aparição no estatuto do clube iria aparecer no ano de 1930.

A já tradicional combinação do vermelho e preto agora foi apresentado com oito linhas horizontais. No canto superior esquerdo, um espaço foi deixado para os letras CRF (Clube de Regatas Flamengo), que eram entrelaçadas entre si. O escudo criado naquele ano acabou sendo muito parecido com o que conhecemos atualmente, que só passou por alguns processos de modernização, mas sempre mantendo a essência original.