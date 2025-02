Escalações de Flamengo x Maricá: vale a conquista da Taça Guanabara

O Flamengo está definido para enfrentar o Maricá na noite deste sábado (22), pela 11ª rodada da Taça Guanabara. Para a partida no Maracanã, que pode consagrar o time de Filipe Luís campeão desta etapa do Campeonato Carioca, o treinador escalou a equipe com Plata, Cebolinha e Bruno Henrique. Arrascaeta e Geson estão no meio-campo.

A equipe da Gávea não conta com Alex Sandro, Ayrton Lucas, De La Cruz e Michael, todos no departamento médico. Cleiton, punido por conta da briga no clássico com o Botafogo, também não joga.

Assim, o Flamengo está escalado com: Rossi; Varela, Ortiz, Danilo e Léo Pereira; Erick Pulgar, Gerson e Arrascaeta; Plata, Cebolinha e Plata.

Arrascaeta, do Flamengo, chegando no Maracanã (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

O que o Flamengo precisa fazer para conquistar a Taça Guanabara?

Empatado com o Volta Redonda na liderança do estadual, o Flamengo leva vantagem no saldo de gols (12 gols de diferença). Assim, basta vencer a partida deste sábado para ficar com a taça. No mesmo horário, o Voltaço encara o Boavista.

Escalação do Maricá

Já o Maricá, do técnico Reinaldo (ex-jogador do Flamengo), não vence há seis jogos. Dessa forma, busca surpreender o Rubro-Negro, e conta com o retorno de Bezerro, que cumpriu suspensão contra a Portuguesa (derrota por 3 a 1).

continua após a publicidade

O clube da Região dos Lagos está escalado com: Dida, Almir, Sandro Silva, Felipe Carvalho e João Victor; Bezerro, Vinícius, Clayton e Walber; Gutemberg e Hugo Borges.

