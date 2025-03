Escalação do Flamengo: veja o time que encara o Fluminense na final do Carioca

O técnico Filipe Luís definiu a escalação titular do Flamengo para o jogo contra o Fluminense nesta quarta-feira (12), no Maracanã, pelo partida de ida da final do Campeonato Carioca. No ataque, Luiz Araújo entra no lugar de Bruno Henrique, fora por lesão.

Na defesa, Alex Sandro volta ao time titular após ter iniciado o duelo contra o Vasco no banco de reservas e entrado no decorrer do confronto. Com isso, o uruguaio Varela, que atuou improvisado na lateral esquerda, fica entre os suplentes..

Dessa forma, a escalação do Flamengo é: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, De La Cruz, Gerson e Arrascaeta; Luiz Araújo e Plata. Filipe Luís mantém a base da equipe que derrotou o Cruz-Maltino por 2 a 1, no sábado (8).

Por outro lado, o Fluminense entra em campo com Fábio; Guga, Thiago Silva, Ignácio e Gabriel Fuentes; Otávio, Martinelli e Jhon Arias; Serna, Germán Cano e Canobbio.

Luiz Araújo comemora gol pelo Flamengo e é surpresa na escalação de Filipe Luís (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Danilo fora da escalação do Flamengo

O treinador rubro-negro não conta com o zagueiro Danilo nesta quarta. Afinal, a comissão técnica, alinhada com o departamento médico, optou por preservar o jogador. Com isso, o jogador será preservado visando o segundo jogo da decisão entre Flamengo e Fluminense, que será realizada no domingo (16).

Jogo de volta

Após a partida desta quarta, Flamengo e Fluminense voltam a se enfrentar no domingo, pelo compromisso de volta da decisão. O Rubro-Negro está em busca da 39ª taça do campeonato regional.