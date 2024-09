Escalação do Flamengo é confirmada com reservas; veja time que encara o Grêmio

Tite vai mandar a campo time reserva. (Foto: Isabela Azine/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/09/2024 - 17:29 • Rio de Janeiro

O técnico Tite escalou o Flamengo com um time quase todo reserva para enfrentar o Grêmio no início da noite deste domingo, em Porto Alegre. Os laterais Wesley e Ayrton Lucas, além de David Luiz na zaga e do recém contratado Alcaraz mais avançado, são os únicos que vêm tendo mais chances com o treinador que irão para o jogo.

Assim, o Flamengo vai a campo na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, com Matheus Cunha; Wesley, David Luiz, Cleiton e Ayrton Lucas; Allan, Evertton Araújo, Matheus Gonçalves e Lorran; Carlinhos e Alcaraz.

A comissão técnica havia anunciado ainda na sexta-feira que a escalação do Flamengo seria 'alternativa' em Porto Alegre. Ao todo, 12 jogadores do elenco nem sequer viajaram à capital gaúcha para se prepararem para o jogo da volta das quartas de final da Libertadores, diante do Peñarol. A medida foi tomada após o Flamengo perder o jogo de ida no Maracanã.

Com 45 pontos em 25 jogos, o Flamengo é o quarto colocado no Brasileirão. O time está 11 pontos atrás do líder, Botafogo, que tem dois jogos a mais. Se não vencer o Grêmio neste domingo, o rubro-negro corre ainda o risco de ser ultrapassado pelo São Paulo, que joga com o Internacional no mesmo horário.