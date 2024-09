Erick Pulgar se machuca pelo Chile e preocupa Flamengo

Pulgar atuando pelo Flamengo







05/09/2024

O volante Erick Pulgar, do Flamengo, está fora do próximo jogo do Chile contra a Argentina pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O atleta sofreu uma lesão muscular e será preservado.



A informação foi confirmada pela comissão médica do Chile, que revelou que Pulgar não estará apto a tempo de enfrentar a Argentina, portanto, sequer viajou para Buenos Aires, onde a partida será realizada.

Ainda não foi revelado o tempo de recuperação.



Pulgar é uma figura importantíssima no meio-campo do Chile, sendo titular em todos os 3 jogos da La Roja na última Copa América. A equipe dirigida pelo técnico Ricardo Gareca busca a reabilitação na competição após ínicio complicado, ficando até então fora da zona de qualificação para a Copa do Mundo de 2026.



A seleção chilena enfrentará a Argentina nesta quinta-feira (5), no Monumental de Núnez, em um confronto fundamental para espantar a má fase nas Eliminatórias.