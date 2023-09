Ao todo, o Flamengo tem sete desfalques confirmados para o duelo: Arrascaeta, Luiz Araújo, Filipe Luís e Varela, lesionados, Erik Pulgar, com a Seleção Chilena, e Bruno Henrique e Ayrton Lucas, suspensos. Com as lacunas em diversas posições, Jorge Sampaoli quebra a cabeça para montar o time ideal.