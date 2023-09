Vale destacar que Filipe Luís seria o substituto de Ayrton Lucas, suspenso por terceiro amarelo, para o jogo contra o Athletico PR. Com a contusão, o lateral-esquerdo aumenta a lista de desfalques do Rubro-Negro carioca, que também não poderá contar com Bruno Henrique, Arrascaeta, Luiz Araújo, Varela e Erik Pulgar.