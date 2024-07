Luiz Araújo se torna peça fundamental no Flamengo com ausências pela Copa América. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Isabelle Favieri • Publicada em 05/07/2024 - 07:00 • Rio de Janeiro

Vivendo, talvez, a melhor das fases desde que chegou ao Flamengo, Luiz Araújo é o jogador com mais partidas nesta temporada de todo o elenco. Com 32 jogos, o jogador puxa a fila, seguido por Pedro (30) e Bruno Henrique (29).

Com 4 gols marcados e 4 assistências distribuídas, o camisa 7 já soma 8 participações para gols ao longo do ano e esteve na conquista do título do Campeonato Carioca. No período da Copa América, participou de gols em cinco dos 7 jogos do Flamengo durante a competição, são três gols e quatro assistências.

Líder do Brasileirão e comandados pelo técnico Tite, o Rubro-Negro alcançou o topo da tabela após vencer o rival Fluminense por 1 a 0 na 11ª rodada. Luiz teve a melhor nota da partida, segundo o aplicativo SofaScore. Além disso, com o jogador em campo, o clube soma 9 vitórias, 1 empate e 1 derrota neste trajeto, entre Copa do Brasil, Brasileirão e Copa Libertadores.

Luiz Araújo comemora gol durante partida contra o São Paulo no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro A 2024. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

O fator elenco no Rubro-Negro tem sido peça chave com as ausências dos atletas que foram para Copa América, sem poder contar com Erick Pulgar, De Arrascaeta, Varela, Viña e De la Cruz. O Flamengo vai para o 8º jogo sem os convocados e dentro deste recorte soma 5 vitórias, 1 empate e 1 derrota.



Muito dessa evolução veio da inteligência de Tite de colocar Luiz Araújo pelo corredor central, assim, o Flamengo consegue se proteger sem bola, progredindo e agredindo quando tem a posse. Dessa forma, a organização defensiva da equipe se torna completamente fluida e objetiva.

Buscando a manutenção da liderança no Campeonato Brasileiro, o camisa 7 e o Flamengo voltam a campo no sábado (6), contra o Cuiabá, no Maracanã, às 20h. Tudo indica que, novamente,. O Rubro-Negro entra em campo com 30 pontos e líder isolado, enquanto o vice-líder Botafogo, tem 27.