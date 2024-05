Torcedores do Flamengo definem em uma palavra o sentimento da derrota na Libertadores

Flamengo perdeu para o Palestino na Libertadores (Foto: Javier Torres/AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 08/05/2024 - 00:42 • Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo perdeu para o Palestino na quarta rodada da Libertadores. Com isso, os rubro-negros se revoltaram com o resultado e externaram o sentimento após o apito final. A enquete foi realizada no canal do WhatsApp do Lance! Flamengo.

➡️ Siga o Lance! Flamengo no WhatsApp e acompanhe todas as notícias do Rubro-Negro

Os rubro-negros definiram que a derrota do Flamengo na Libertadores foi um "vexame" com 80% dos votos (1 mil votos). Por outro lado, alguns torcedores não concordaram com os mais revoltados, com 20% dos votos (254 votos).

Além das enquetes e muita interação, os rubro-negros podem acompanhar muito conteúdo e informação no canal do Lance! Flamengo no WhatsApp.

Como faço para participar? Clique aqui para entrar no canal Lance! Flamengo no WhatsApp, a casa da Nação.