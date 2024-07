Nova camisa do Flamengo traz homenagem a Pedro; veja fotos

Atacante do Flamengo, Pedro recebe linha de produtos exclusivos em sua homenagem (Thiago Ribeiro/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 28/07/2024 - 16:05 • Rio de Janeiro (RJ)

Artilheiro do Campeonato Carioca deste ano com 11 gols e do Brasileirão com 9, líder em gols pelo Flamengo na Libertadores (5) e na Copa do Brasil (2)… Números não faltam para explicar a grande fase vivida pelo atacante Pedro. E, longe dos gramados, as homenagens também não param. Dessa vez, uma empresa especializada em ídolos deu o tratamento que o camisa 9 merece.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

A "Só Ídolos" confecciona produtos em homenagem aos grandes craques do futebol brasileiro e mundial e, na sexta-feira (26), anunciou um kit do Pedro, contendo uma camisa oficial do clube autografada, com um patch da célebre comemoração do artilheiro, além de um pôster e uma box especial.

- Sem dúvidas estou vivendo uma das melhores temporadas da minha carreira. Já são 25 gols no ano, e estou perto do meu recorde pessoal (35). Mas mais importante do que essas marcas, é poder ajudar o Flamengo a brigar por todos os títulos nesse ano, que é meu objetivo principal. Receber essa homenagem é muito especial. Desde que cheguei ao Flamengo, em 2020, criei uma identificação muito rápida com a torcida, e sinto esse carinho deles em todos os jogos. É um prazer vestir o manto Rubro-Negro, e espero que os torcedores também gostem de um kit especial meu.

Além de Pedro, a empresa comercializa itens de outros ídolos do Flamengo, como Zico, Cebolinha, David Luiz, Bruno Henrique e Gabigol, além de atletas como Cássio, agora no Cruzeiro, Lucas Moura, do São Paulo, e uma linha especial do Fluminense e Vasco. O kit do atacante Rubro-Negro está disponível para venda no site www.soidolos.com.br.

- A Só Ídolos tem como propósito aproximar torcedor do seu ídolo. E o Pedro hoje é um grande ídolo não só pelos seus gols, mas por tudo que representa fora das quatro linhas, ele é uma inspiração para crianças, jovens e adultos, ele vive um grande momento e estamos orgulhos em fazer parte dessa ação. - explicou a fundadora da empresa, Talita Chalhub.

Pedro é homenageado com linha exclusiva do Flamengo (Divulgação)