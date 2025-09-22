Emerson Royal lamenta empate do Flamengo com o Vasco

O Flamengo empatou com o Vasco por 1 a 1 neste domingo (21), no Maracanã, pela 24ª rodada do Brasileirão. No confronto, o lateral-direito Emerson Royal, que chegou ao clube carioca no meio deste ano, foi um dos destaques. Afinal, apoiou o ataque em diversos momentos, muitas vezes atuando quase como ponta, e também teve papel importante na defesa. Após a partida, ele lamentou o empate com o rival, e disse que isso não influencia para a partida contra o Estudiantes pela Libertadores.

- A gente criou bastante, tivemos oportunidades, tentamos impor o jogo. Acredito que fizemos uma grande partida. Nada (sobre o resultado influenciar na Libertadores). É um campeonato completamente diferente - disse Emerson Royal na zona mista do Maracanã.

Números de Emerson Royal, do Flamengo, contra o Vasco chamam atenção

Os números de Emerson Royal contra o Vasco chamam a atenção. O jogador teve 91% de passes certos, participou de 14 duelos totais e venceu 10, criou 1 grande chance, distribuiu 4 passes decisivos, além de somar 10 ações defensivas e 5 desarmes. Com essa atuação, Royal foi um dos principais nomes do Flamengo no clássico, atuando na vaga de Varela.

🧠 1 grande chance criada

🔑 4 passes decisivos

✅ 40/44 passes certos (91%!)

💪 10/14 duelos ganhos

↪️ 2/5 cruzamentos certos

🆚 5 desarmes (!)

🔐 10 ações defensivas

Flamengo ficou no empate com o Vasco (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Próxima partida do Flamengo

O próximo compromisso do Flamengo será na quinta-feira, quando o time de Filipe Luís visita o Estudiantes, da Argentina, em La Plata, pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores.

Como venceu no Rio de Janeiro por 2 a 1, o rubro-negro tem a vantagem de jogar por um empate para garantir a classificação à semifinal.

