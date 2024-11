Bruno Henrique comemorando gol pelo Flamengo - Foto: Thiago Ribeiro/AGIF







Escrito por Lance! e Lucas Bayer • Publicada em 06/11/2024 - 20:21 • Rio de Janeiro

O atacante Bruno Henrique está confirmado na equipe titular do Flamengo para enfrentar o Cruzeiro, na noite desta quarta-feira (06/11). Investigado por um possível envolvimento em manipulação de apostas, o camisa 27 recebeu a confiança do técnico Filipe Luís e será a referência no ataque. Ele, aliás, será o capitão da equipe.

O Flamengo vai a campo com: Rossi; Varela, Fabrício Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Allan, Alcaraz; Matheus Gonçalves, Gonzalo Plata e Bruno Henrique.

Bruno Henrique começa a partida contra o Cruzeiro como titular - Foto: Thiago Ribeiro/AGIF

Filipe Luís demonstra confiança por Bruno Henrique

Na entrevista de pré-jogo, o técnico Filipe Luís explicou a escolha pela escalação de Bruno Henrique. O treinador demonstrou confiança pelo atleta.

- Filipe Luis, sobre Bruno Henrique, que hoje será capitão do Flamengo na ausência de Gerson: "Partimos da presunção de inocência. Ele se diz inocente. STJD já arquivou o caso. Ele não deve nada a ninguém. Ele quis jogar. Está bem e com a cabeça boa. Confiamos nele - disse o treinador ao "SporTV".

Entenda o cenário

Bruno Henrique é investigado por ter forçado cartões no confronto com o Santos, realizado no dia 1º de novembro de 2023, pelo Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o camisa 27 foi amarelado após cometer falta em Soteldo e recebeu o cartão vermelho por reclamação relacionada ao lance, já nos acréscimos da segunda etapa.

Assim, mais de 50 policiais cumprem 12 mandados de busca e apreensão em cinco locais distintos, sendo quatro em Minas Gerais (Belo Horizonte, Vespasiano, Lagoa Santa e Ribeirão das Neves), somados ao Rio de Janeiro. Investigações apontam que familiares do atleta e um grupo de apostadores fizeram apostas para o atacante tomar cartões em partida contra o Santos, em novembro de 2023.

Os familiares do jogador tiveram seus nomes divulgados. São eles: Wander Nunes Pinto Júnior (irmão), Ludymilla Araújo Lima (cunhada) e Poliana Ester Nunes Cardoso (prima) estão envolvidos no caso. Ex-jogadores e atletas amadores em Belo Horizonte também estão sob a mira das apurações da Polícia Federal.