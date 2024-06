Em crise com Gabigol, Flamengo encara Cruzeiro para abafar polêmicas extra-campo

Tite busca contornar crise entre Flamengo e Gabigol com bom desempenho no Brasileirão (Foto: Marcelo Cortes/Flamengo)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/06/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Dois dias após a derrota para o Juventude, o Flamengo se viu em uma grande polêmica extra-campo. Tudo por conta da controversa renovação de contrato de Gabigol.

Na sexta-feira (28), o jogador recusou uma oferta de extensão de vínculo por mais um ano. No mesmo dia, o empresário do atleta deu uma forte declaração dizendo que o clube gostaria de se livrar do camisa 99.

Líder do Brasileirão, o Flamengo entra em campo para dar uma resposta depois da derrota em Caxias do Sul. Mas também para abafar a crise que vem de fora para dentro e evitar uma possível revolta dos torcedores.

No outro lado, a equipe de Tite enfrenta o Cruzeiro, que vem de uma vitória sobre o Athletico-PR, ocupa a 5ª colocação e está a quatro pontos do Rubro-Negro. Não será um adversário fácil para um período conturbado que o Mais Querido enfrenta nos bastidores.

O nome de Gabigol é um divisor de opiniões dentre os torcedores. É uma relação de amor e ódio. Mas até que ponto as arquibancadas podem afetar o time dentro de campo? Haverá protestos contra o ídolo ou contra a diretoria? Respostas que só serão vistas no Maracanã.

Por conta do empate entre Botafogo e Vasco, o Flamengo tem a tranquilidade de dormir na ponta da classificação e sem a ameaça de ser ultrapassado pelo Glorioso. No entanto, o clube vê Bahia e Palmeiras no retrovisor tentando se aproveitar da crise e da ferida aberta na equipe carioca.

Com menos uma opção no banco de reservas diante de um calendário desgastante e com diversos desfalques, Tite busca se recuperar no Campeonato Brasileiro na bola. E evitar que a ferida criada recentemente aumente.