Eleição para presidente do Flamengo tem lançamento oficial de candidatura

Escrito por Lance! • Publicada em 10/09/2024 - 11:03 • Rio de Janeiro

Um dos quatro postulantes à presidência do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o BAP, lançou sua candidatura na noite dessa segunda-feira, 9, em um evento no Leblon, na zona sul do Rio.

Diante de centenas de apoiadores, BAP reafirmou o que dissera em entrevista exclusiva ao Lance!: que ele é contra o Flamengo se tornar uma SAF. O Lance! irá entrevistar todos os candidatos ao pleito rubro-negro, marcado para dezembro.

Na semana passada, Maurício Gomes de Mattos, outro pré-candidato, já havia lançado sua candidatura. Na mesma noite, Wallim Vasconcellos fez um bate-papo com sócios do clube. O atual vice-presidente Geral e Jurídico do Flamengo, Rodrigo Dunshee de Abranches, será o candidato da Situação, mas até o momento não fez eventos de campanha.

O prazo para inscrições das chapas começa a contar nesta terça-feira, 10, e se encerra em 30 de setembro. A eleição está marcada para o dia 9 de dezembro, uma segunda-feira, mas grupos de Oposição tentam antecipar o pleito para o sábado anterior.

Pela primeira vez na história, a eleição para a presidência do clube contará com urnas eletrônicas, as mesmas utilizadas nas eleições gerais e municipais. O equipamento será fornecido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ). Não haverá voto à distância.