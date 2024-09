Apresentado, Alex Sandro explica motivo da escolha pelo Flamengo: ‘Foi natural’

Alex Sandro é apresentado no Flamengo. (Foto: Matheus Guimarães/Lance!)







Escrito por Rafael Almeida , supervisionado por Matheus Guimarães • Publicada em 05/09/2024 - 14:44 • Rio de Janeiro (RJ)

O lateral-esquerdo Alex Sandro foi apresentado pelo Flamengo na tarde desta quinta-feira (5). Sem clube desde o final do contrato com a Juventus, da Itália, o defensor retornou ao futebol brasileiro e revelou a expectativa para vestir a camisa do clube carioca.

-Não vejo a hora de sentir a energia da torcida do Flamengo e jogar neste estádio maravilhoso que é o Maracanã. Tudo no seu tempo, mas espero estar preparado para esta oportunidade.

Aos 33 anos, o jogador com passagens pela Seleção Brasileira tomou a difícil decisão de deixar o futebol europeu. Após oito temporadas completas com a camisa da Velha Senhora, o jogador explicou a decisão de assinar com o Rubro-Negro.

-A decisão foi natural. Não passa só pelo profissional, mas passa também pelo lado pessoal. Foi uma decisão coletiva retornar ao Brasil. Pesou o projeto apresentado pelo Flamengo, junto com a comissão que eu já conhecia e os jogadores. Isso tudo facilitou a minha vinda para o Flamengo. Era o clube em que eu me sentia mais familiarizado. Sinto que vou me adaptar mais fácil pela questão de jogadores e comissão técnica. Estou muito feliz em voltar para o Brasil e chegar ao Flamengo. Esse fator da comissão e grupo foi realmente a chave para eu voltar - comentou Alex Sandro.

Alex Sandro é apresentado pelo Flamengo. (Foto: Matheus Guimarães/Lance!)

No Flamengo, Alex Sandro vai reencontrar o argentino Carlos Alcaraz, com quem atuou ao lado na Juventus. Questionado sobre a relação com o ex-companheiro de time, o lateral revelou uma importante conversa com o meia.

- Quando ele estava negociando, perguntou pra mim se eu também iria e falou 'se você for, eu vou'

Sobre os primeiros dias de trabalho no Ninho, o jogador elogiou a estrutura do Flamengo e valorizou a recepção do elenco.

-Foi uma ótima recepção do grupo. É sempre bom reencontrar amigos e companheiros de trabalho. O flamengo tem uma estrutura maravilhosa, que não deve nada a Europa.