BUENOS AIRES (ARG) - O repórter e setorista do Lance!, Lucas Bayer, está em solo argentino para acompanhar de perto os bastidores do confronto decisivo entre Racing e Flamengo, válido pelo jogo de volta das semifinais da Conmebol Libertadores. A partida será disputada na próxima quarta-feira (29), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Presidente Perón, em Avellaneda, na Grande Buenos Aires.

continua após a publicidade

No jogo de ida, realizado no Maracanã, o Flamengo venceu por 1 a 0, e chega à Argentina com a vantagem do empate para garantir vaga na final da competição continental. Caso o Racing devolva o placar com vitória por um gol de diferença, a decisão será nos pênaltis. Já um triunfo por dois ou mais gols leva o time argentino à decisão.

Durante a estadia na Argentina, Lucas Bayer fará uma cobertura completa e multiplataforma para o Lance!, com conteúdos exclusivos sobre o confronto e sobre a atmosfera que envolve a semifinal. Além das informações sobre o duelo, o público poderá conferir curiosidades sobre Buenos Aires, dicas de gastronomia, roteiros culturais e histórias de bastidores que ajudam a entender o clima da capital argentina nos dias que antecedem o jogo.

continua após a publicidade

Os fãs poderão acompanhar tudo pelo YouTube, Instagram e também pelo site do Lance!, que contará com reportagens especiais, vídeos e entradas ao vivo nos dias que antecedem a partida. A ideia é levar o torcedor para dentro do ambiente da semifinal, com conteúdo leve, informativo e variado.

Logo em seu primeiro dia na cidade, Bayer iniciou uma série de visitas curiosas que serão destaque nos canais do Lance! nesta segunda-feira. Fiquem ligados em nossas plataformas para não perder nenhum detalhe da passagem do repórter por Buenos Aires e da preparação de Flamengo e Racing para o grande duelo da Libertadores.

continua após a publicidade

Direto de Buenos Aires: cardápio em restaurante tem homenagem a Maradona (Foto: Lucas Bayer / Lance!)

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo