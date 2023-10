O momento do Flamengo é muito conturbado. Desde a saída de Dorival Júnior ao final de 2022, as escolhas técnicas da diretoria rubro-negra, com Vitor Pereira e Sampaoli, não deram certo. Em 2023, o time foi vice-campeão de quatro competições (Supercopa, Recopa, Carioca e Copa do Brasil) e caiu precocemente no Mundial de Clubes e na Copa Libertadores. No Brasileirão, a distância para o líder Botafogo é de 11 pontos.